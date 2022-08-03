ВОЙНА В Украине Каким будет освобождение Крыма от оккупантов - реальные прогнозы военных аналитиков

2022-08-03 13:34

Каким будет освобождение Крыма, рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Он прогнозирует, что ВСУ будут проводить деоккупацию не позиционными боями, а посредством маневренного наступления отдельными частями и подразделениями.

"В основном это будет работа дистанционная. Я надеюсь, к тому времени у нас уже будут ракеты с дальностью пуска до 300 км и мы сможем перекрыть артерию в виде Крымского моста. И у нас будет работать авиация. Какая - вопрос оставим открытым. Я имею в виду старая советская или уже западного образца тоже сможет поучаствовать в освобождении Крыма", - говорит эксперт.

"Целью номер один" на полуострове Жданов называет Крымский мост и предлагает при первой возможности нанести по нему удар.