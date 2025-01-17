ВОЙНА В Украине КАРТА Партизаны Крыма раскрыли точное место секретного дивизиона вражеских катеров

2025-01-17 08:26

Украинское подполье обнаружило и провело разведку места расположения дивизиона катеров российских захватчиков во временно оккупированном Крыму. Россия планирует использовать эти плавсредства для будущих операций на Херсонском направлении. Об этом говорится в сообщении на Telegram-канале партизанского движения АТЕШ.

Один из агентов движения разведал место дислокации 91-й бригады 4-го дивизиона речных катеров Вооруженных сил РФ, расположенного на мысе Тарханкут у Еленовки на западном побережье крымского полуострова.

В АТЕШ рассказали, что теперь на этой базе продолжается подготовка техники противника и обучение личного состава. Оккупанты планируют перебросить катера на Херсонское направление.

"Мы продолжаем следить за перемещениями и планами командования", - передали подпольщики.

Указанную информацию, включая точные координаты и детали технического оснащения, партизаны оперативно передали Силам обороны и безопасности Украины.

В сети были опубликованы фото из локаций, задокументированных во время разведки.