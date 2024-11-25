Рашисты разместили системы противовоздушной обороны С-300 на мысе Фиолент временно оккупированного Крыма. Об этом сообщило партизанское движение Атеш.
"Наш агент провел разведку военной базы на Фиоленте. Там расположен 25-й береговой мобильный ракетный дивизион, отвечающий за безопасность побережья с помощью ракетных систем", - отметили в сообщении.
На объекте развернуты системы ПВО С-300, которые обеспечивают противовоздушную оборону и способны выявлять и отслеживать угрозы на значительных расстояниях.
Там функционирует 26-й морской радиотехнический батальон, занимающийся радиолокационным наблюдением и обнаружением целей.