ВОЙНА В Украине фото Партизаны рассекретили вражеские ракетные комплексы во временно оккупированном Крыму

2024-11-25 14:31

Рашисты разместили системы противовоздушной обороны С-300 на мысе Фиолент временно оккупированного Крыма. Об этом сообщило партизанское движение Атеш.

"Наш агент провел разведку военной базы на Фиоленте. Там расположен 25-й береговой мобильный ракетный дивизион, отвечающий за безопасность побережья с помощью ракетных систем", - отметили в сообщении.

На объекте развернуты системы ПВО С-300, которые обеспечивают противовоздушную оборону и способны выявлять и отслеживать угрозы на значительных расстояниях.

 Там функционирует 26-й морской радиотехнический батальон, занимающийся радиолокационным наблюдением и обнаружением целей.

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