ВОЙНА В Украине Во временно оккупированном Мариуполе на улицах до сих пор лежат тела погибших местных жителей

2022-08-05 12:33

Во временно оккупированном Мариуполе на улицах до сих пор лежат тела местных жителей в пакетах, рашисты отказываются их убирать. Об этом советник мэра города Петр Андрющенко написал в Telegram.

"На перекрестке ул. Ломизова и Азовстальской до сих пор на улице лежат два трупа гражданских, упакованные в пластиковые пакеты. Пакеты разрывают бродячие собаки, растаскивая части тел по району. На обращение жителей оккупационные "власти" отказываются реагировать и проводить захоронения, отвечая "кому нужно, пусть тот и похоронит", - говорится в сообщении.

 Также Андрющенко отметил, что в морге на базе больницы №1 при поиске места захоронения в братской могиле оккупанты предоставляют родственникам каталог фотографий трупов, где 3-4 тысячи фото.

"Фотографии сделаны в морге возле Метро, на улице. Мариупольцы говорят, что близкие психически не выдерживают такого поиска. Более того, сами оккупанты заявляют, что в "каталоге смерти" не более 20 процентов от всех, прошедших через морг возле Метро.

Ранее Андрющенко сообщил, что попытки оккупантов приукрасить действительность в разрушенном ими же Мариуполе терпят постоянные неудачи.

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