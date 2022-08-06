ВОЙНА В Украине фото Расследователи установили личность солдата, кастрировавшего украинского пленного на видео

2022-08-06 16:00

Российским военным, который пытал, а потом убил украинского военнопленного, является тувинец по имени Очур-Суге Монгуш. Об этом говорится в опубликованном 5 августа расследовании The Insider и Bellingcat.

28 июля в соцсетях появилась информация об издевательствах оккупантов над украинским пленным. Авторы утверждали, что украинцу отрезали гениталии, а затем застрелили. Были размещены также видео издевательств.

Расследователи Bellingcat и The Insider отметили, что "главного участника этих истязаний, красовавшегося в ковбойской шляпе, уже пытались найти различные СМИ, но их попытки идентификации были ошибочными".

Для новой попытки идентификации были взяты изображения как самого человека в шляпе, так и автомобиля с буквой "Z", который попал на видео. В итоге журналисты обнаружили и другие ролики, в которые попал нужный человек.

"Например, 27 июня RT и "РИА Новости" опубликовали свои видео, снятые на химическом заводе "Азот" в Северодонецке. Объект, на территории которого находились сотни мирных жителей, спасавшихся от вторжения, 25 июня перешел под контроль российских наемников, в том числе из чеченского батальона "Ахмат". Когда боец "Ахмата" с нашивкой в виде чеченского флага на плече говорит на камеру, на заднем плане можно увидеть того же "ковбоя" в идентичной шляпе, достающего боеприпасы", – говорится в расследовании.

Его авторы нашли Монгуша с помощью сайтов поисков по лицу. Затем наткнулись на его номер телефона, оставленный в соцсетях из-за потери водительского удостоверения, и позвонили "садисту".

"Хотя тот отрицал свою причастность, его показания окончательно подтвердили его вину. Он заявил, что никого не пытал и вообще никогда не держал в руках оружие, а просто сопровождал российских журналистов, а видео с его участием просто смонтрировано. Он также утверждал, что сразу после появления видео ему позвонили его друзья-журналисты. Он ответил им, что видео сфабриковано, и они посоветовали ему явиться в ФСБ и показать командировочные листы, из которых понятно, когда он приехал и уехал. Монгуш утверждает, что в ФСБ его продержали два дня, убедились, что видео сфабриковано, и потом рассказали, что вообще-то это видео было выложено ВСУ и попало в руки украинцев, когда они нашли преступника, изнасиловавшего 10-летнего ребенка. Также Очур-Суге заявил, что такая шляпа, как у него, есть у очень многих людей, а автомобиль, который фигурирует на видео с истязаниями, он никогда не видел. При этом Монгуш признал и несколько раз повторил, что на видео, опубликованном c территории завода "Азот", действительно он", – пишут The Insider и Bellingcat.

Расследователи отмечают, что версия Монгуша сводится к следующему: "Бойцы ВСУ нашли какое-то видео, где некий насильник издевается над украинским солдатом, а затем зачем-то смонтировали его так, чтобы насильник был похож на Монгуша, причем со всеми мелкими деталями, включая узоры на шляпе и браслеты. Даже если вообразить, что ВСУ действительно зачем-то хотели опорочить безвестного тувинца, непонятно, как машина из видео с истязаниями появилась на видео прокремлевского блогера Ланкастера, ведь то видео точно никто не монтировал".

Также расследователи пришли к выводу, что снятые на видео истязания украинского бойца происходили в районе санатория "Приволье" на берегу Северного Донца в Луганской области. Именно там располагались боевики чеченского "Ахмата", членом которого является Монгуш.

В расследовании указаны несколько случаев, когда Монгуш "откровенного солгал".

"Например, он утверждает, что не имеет никакого отношения к батальону "Ахмат", но присутствует на фото с ахматовцами, в том числе с территории Чечни. Он утверждает, что никогда не держал в руках оружие, но на своей странице во "ВКонтакте" (теперь удаленной) вывешивал фото с оружием. Также он утверждал, что приехал "домой", где ему спокойнее, что его никто не найдет, но при этом несколько раз повторил, что сейчас находится в Москве. Однако в Москве ранее он никогда не жил – как видно по отрытым данным и базе регистрации, он жил в Кызыле и Санкт-Петербурге", – пишут Bellingcat и The Insider.

30 июля российское издание Astra публиковало свое расследование, согласно которому пытками украинского бойца занимался Виталий Арошанов 1983 года рождения, 39-летний уроженец Элисты (Калмыкия, РФ). Этот вывод журналисты делали на основании данных, опубликованных советником главы МВД Украины Антоном Геращенко.

Позже группы Molfar и InformNapalm объявили, что на самом деле пытал и убивал украинца якут Айдос Албан из подразделения "Ахмат", писал "Диалог.UA".