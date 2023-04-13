ВОЙНА В Украине Генсек ООН "в ужасе" от казни украинского военного роССиянами

2023-04-13 18:46

Генсек ООН Антониу Гутерриш "в ужасе" от зверского видео казни украинского военного российскими подонками.

Он призывает наказать виновных, о чем сообщил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Дюжаррик добавил, что это не единичный случай. В недавних отчетах Миссия ООН по правам человека зафиксировала ряд серьезных нарушений международного гуманитарного права, в том числе совершенных в отношении военнопленных, добавил спикер.

Пресс-секретарь Гутерриша отметил, что миссия ООН по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине "потрясена этими особенно ужасными" видео.

"Генеральный секретарь сказал, что он также видел это видео и был в ужасе от него, и поддерживает призыв к привлечению виновных к ответственности", — сообщил Дюжаррик.

Напоминаем, что по поводу распространяемого российскими Телеграм-каналами видео казни украинского военного прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

Вместе с тем, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал выгнать российских террористов из Совбеза ООН.