ВОЙНА В Украине Обстрел Константиновки: среди погибших идентифицировали двух детей

2024-08-10 11:30

 

Среди погибших в Константиновке после обстрела РФ 9 августа идентифицировали двоих детей. Это девочки 9 и 11 лет.

Об этом сообщил Офис генпрокурора.

"По состоянию на утро 10 августа в г. Константиновка идентифицированы тела 2 погибших детей - это девочки 9 и 11 лет. Продолжаются экспертизы по установлению личностей еще 6 человек, в том числе, вероятно, одного ребенка", - говорится в сообщении.

По последним данным, число погибших - 14 человек, ранены - 43 человека. Сейчас продолжаются следственные действия. Число пострадавших уточняется.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Обстрел Константиновки

9 августа, около 11:05, оккупанты нанесли авиаудар по центру Константиновки. Предварительно известно, что россияне ударили ракетой "Х-38".

Попадание произошло по местному торговому центру, где находились продовольственные и хозяйственные магазины.

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