ВОЙНА В Украине Оккупанты пытались отбить назад Урожайное, - Генштаб

2023-08-20 08:35

Российский агрессор совершил несколько попыток наступления за прошедшие сутки. Как сообщил Генштаб в утренней сводке, оккупанты пытались наступать под Бахмутом, Марьинкой и в районе недавно освобожденного села Урожайное на юге.

Так, на Бахмутском направлении захватчики предприняли безуспешную попытку наступления к северу от Богдановки, а также севернее и южнее Клещиевки. На Марьинском направлении Силы обороны отбили наступление российских оккупантов в районе города Марьинка. На Шахтерском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе села Урожайное, которое недавно освободили ВСУ.

В то же время, силы обороны продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Традиционно Генштаб не раскрывает подробностей, ограничиваясь общими формулировками о закреплении на достигнутых рубежах и контрбатарейной борьбе.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 32 боевых столкновения.

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По данным американского Института изучения войны, последние продвижения Сил обороны на юге имеют существенное тактическое значение, поскольку открывают возможность действовать уже за пределами масштабных минных полей.

Накануне спикер российского МИД Мария Захарова обратилась к бойцам ВСУ со странным заявлением. Они призвала украинскую армию помочь российским захватчикам уничтожить украинское государство.