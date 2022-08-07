ВОЙНА В Украине Оккупанты завезли на Запорожскую АЭС неизвестный груз, не исключено минирование станции

2022-08-07 09:00

Источники сообщают о подозрительной активности оккупантов на Запорожской АЭС. Не исключено, что станцию минируют.

Об этом сообщает The Insider.

Известно, что на территорию ЗАЭС завезен неизвестный груз, существует вероятность, что некоторые помещения или даже сам энергоблок может быть заминирован.

Колонна военных грузовиков прибыла на Запорожскую АЭС 2 августа.

"Они остановились между первым и вторым энергоблоками и через некоторое время часть колонны одной машиной начала заезжать на территорию машинного зала первого энергоблока через грузовые ворота. По данным источника, машинный зал заминирован", – говорится в материале.

По данным второго источника расследователей, на территории АЭС находятся около 500 оккупантов, боевая техника, зенитные установки и средства радиохимической разведки.

The Insider пишет, что территория вокруг станции также заминирована российскими военными.

Возле села Водяное (ближайшее к станции) расположены батареи российских РСЗО "ГРАД", а мины и боекомплекты солдаты страны-агрессора хранят в непосредственной близости от энергоблоков под эстакадами. Часть боекомплекта находится внутри энергоблока. Журналисты не исключают и минирование самого энергоблока.