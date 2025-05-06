Мир Норвежские продавцы обнаружили в бананах крупнейший груз кокаина за последние годы

2025-05-06 11:30

В Норвегии перехватили крупнейшую за два года партию кокаина, которая была спрятана среди бананов, сообщает NRK.

Сотрудники крупнейшего частного дистрибьютора фруктов и овощей для торговых сетей вызвали полицию из-за подозрительных находок в ящиках с бананами. Правоохранители выяснили, что в девяти ящиках среди фруктов были спрятаны пакеты с кокаином - примерно на 600 000 доз.

Общая масса найденного кокаина составила 147 килограммов. Приблизительная его стоимость на черном рынке - 14,5 млн евро.

Находку назвали крупнейшим перехваченным в Норвегии грузом кокаина с 2023 года.

Пакеты ввезли в Европу из Южной Америки по морю, через порт Антверпена в Нидерландах, после чего бананы отправились в Норвегию на грузовике. Злоумышленники либо не смогли забрать кокаин после прибытия контейнера в Европу, либо планировали изъять его уже на территории Норвегии со складов компании.