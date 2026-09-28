Спорт Сьогодні українська збірна проведе матч другого туру Ліги націй проти команди Грузії - Мальдера сформував список з 23 гравців

2026-09-28 12:31

У понеділок, 28 вересня, українська збірна зіграє виїзний матч другого туру Ліги націй 2026/27 проти команди Грузії.

Зазначається, що в день зустрічі головний тренер національної команди України Андреа Мальдера затвердив список із 23 гравців, які отримають можливість брати участь у матчі.

Як повідомляє пресслужба УАФ, до заявки не увійшли Віталій Миколенко, Ілля Крупський, Олександр Драмбаєв, Іван Варфоломеєв, Георгій Судаков та Ігор Краснопір. Олександр Назаренко пропустить гру через червону картку, отриману в попередньому матчі з Угорщиною (1:0).

Список збірної України:

  • Воротарі: Георгій Єрмаков, Анатолій Трубін, Дмитро Різник.
  • Захисники: Богдан Михайличенко, Тарас Міхаько, Едуард Сарапій, Валерій Бондар, Ілля Забарний, Микола Матвієнко.
  • Півзахисники: Володимир Бражко, Андрій Ярмоленко, Максим Хлань, Микола Шапаренко, Олександр Піхальонок, Олег Очеретько, Єгор Назарина, Владислав Велетень.
  • Нападники: Владислав Ванат, Даніїл Сікан, Віктор Циганков, Олександр Зубков, Матвій Пономаренко, Роман Яремчук.

Матч Ліги націй Грузія - Україна відбудеться в Тбілісі і розпочнеться о 19:00 за київським часом.

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