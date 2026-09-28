Сьогодні українська збірна проведе матч другого туру Ліги націй проти команди Грузії - Мальдера сформував список з 23 гравців

У понеділок, 28 вересня, українська збірна зіграє виїзний матч другого туру Ліги націй 2026/27 проти команди Грузії.
Зазначається, що в день зустрічі головний тренер національної команди України Андреа Мальдера затвердив список із 23 гравців, які отримають можливість брати участь у матчі.
Як повідомляє пресслужба УАФ, до заявки не увійшли Віталій Миколенко, Ілля Крупський, Олександр Драмбаєв, Іван Варфоломеєв, Георгій Судаков та Ігор Краснопір. Олександр Назаренко пропустить гру через червону картку, отриману в попередньому матчі з Угорщиною (1:0).
Список збірної України:
Матч Ліги націй Грузія - Україна відбудеться в Тбілісі і розпочнеться о 19:00 за київським часом.