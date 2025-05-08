ВОЙНА В Украине Запорожская АЭС снова оказалась на грани блэкаута - есть угроза радиационной безопасности

2025-05-08 08:26

Одна из двух линий электропитания временно оккупированной россией Запорожской АЭС снова обесточена. Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

Отмечается, что осмотр линии для выявления вероятного места повреждения будет организован, как только позволит ситуация с безопасностью.

Сейчас питание собственных нужд ЗАЭС осуществляется по одной линии, что является нарушением требований ядерной безопасности. В целом с начала российского вторжения Запорожская атомная электростанция уже много раз теряла питание, в частности полностью обесточивалась и переходила на работу от станционных дизель-генераторов.

Восстановлением поврежденных вражескими обстрелами линий, питающих ЗАЭС, на подконтрольной территории занимаются ремонтные бригады Укрэнерго.

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