ВОЙНА В Украине Запорожская АЭС снова оказалась на грани блэкаута - есть угроза радиационной безопасности

2025-05-08 08:26

Одна из двух линий электропитания временно оккупированной россией Запорожской АЭС снова обесточена. Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

Отмечается, что осмотр линии для выявления вероятного места повреждения будет организован, как только позволит ситуация с безопасностью.

Сейчас питание собственных нужд ЗАЭС осуществляется по одной линии, что является нарушением требований ядерной безопасности. В целом с начала российского вторжения Запорожская атомная электростанция уже много раз теряла питание, в частности полностью обесточивалась и переходила на работу от станционных дизель-генераторов.

Восстановлением поврежденных вражескими обстрелами линий, питающих ЗАЭС, на подконтрольной территории занимаются ремонтные бригады Укрэнерго.