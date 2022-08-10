Для того, чтобы изготовить такое же количество истребителей-бомбардировщиков, российскому авиапрому нужно не менее полутора лет.
Об этом пишет в фейсбуке советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
Он опубликовал снимки, которые беспилотник сделал за несколько часов до взрывов. И перечень авиатехники, которую россияне держали на авиабазе.
По словам Геращенко, речь идет:
- истребители-бомбардировщики Су-30 – 14 ед;
- истребители-бомбардировщики Су-24М - 16 ед;
- вертолеты Ми - 8 - 6 ед;
- военно-транспортный самолет - Ил-76 - ед.
"Общая стоимость всех военных самолетов, стоявших на аэродроме, превышает 1 миллиард долларов США. Чтобы изготовить 30 новых истребителей бомбардировщиков – это полтора года российским авиационным заводам. А если режим санкций будет эффективным, то и больше, потому что авиазаводы России использовали массу Западных и Тайваньских электрических компонентов", - написал Геращенко.