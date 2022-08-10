ВОЙНА В Украине фото На аэродроме в Крыму стояли 30 роССийских истребителей стоимостью более $1 млрд, - Геращенко

2022-08-10 19:30

Для того, чтобы изготовить такое же количество истребителей-бомбардировщиков, российскому авиапрому нужно не менее полутора лет.

Об этом пишет в фейсбуке советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Он опубликовал снимки, которые беспилотник сделал за несколько часов до взрывов. И перечень авиатехники, которую россияне держали на авиабазе.

По словам Геращенко, речь идет:

- истребители-бомбардировщики Су-30 – 14 ед;

- истребители-бомбардировщики Су-24М - 16 ед;

- вертолеты Ми - 8 - 6 ед;

- военно-транспортный самолет - Ил-76 - ед.

"Общая стоимость всех военных самолетов, стоявших на аэродроме, превышает 1 миллиард долларов США. Чтобы изготовить 30 новых истребителей бомбардировщиков – это полтора года российским авиационным заводам. А если режим санкций будет эффективным, то и больше, потому что авиазаводы России использовали массу Западных и Тайваньских электрических компонентов", - написал Геращенко.