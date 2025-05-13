Политика Официальный Пекин отреагировал на идею 30-дневного прекращения огня в Украине

2025-05-13 08:24

Правительство Китая поддерживает все идеи, направленные на прекращение войны в Украине. Об этом заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге, сообщает Global Times.

Журналисты спросили у него, как Китай относится к тому, что некоторые страны Европы обратились к России с требованием согласиться на 30-дневное прекращение огня, а также к призыву президента США к крупным державам активнее участвовать в урегулировании конфликта между россией и Украиной.

"Мы поддерживаем все усилия, направленные на мир, и надеемся, что вовлеченные стороны продолжат достигать справедливого, прочного, обязательного и взаимоприемлемого мирного соглашения путем диалога и переговоров, в конечном итоге достигая политического урегулирования кризиса в Украине", – заявил Линь Цзянь.

По его словам, Китай всегда считал, что диалог и переговоры – это единственные жизнеспособные пути решения войны в Украине.

"Китай готов, исходя из готовности вовлеченных сторон, конструктивно сотрудничать с международным сообществом, чтобы окончательно решить кризис и достичь прочного мира", - сказал представитель МИД Китая.