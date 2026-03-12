Політика Україна отримає ще 30 млрд євро кредиту від країн Балтії та Північної Європи на свої військові потреби

2026-03-12 14:45

Україна отримає 30 млрд євро від країн Балтії та Північної Європи на свої військові потреби, навіть якщо Угорщина та Словаччина продовжуватимуть блокувати раніше схвалену ЄС позику в розмірі 90 млрд євро. Про це повідомило Politico з посиланням на джерела.

Вказано, що наступного тижня лідери ЄС зустрінуться на саміті в Брюсселі. Вони спробують переконати прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та його словацького колегу Роберта Фіцо дотримуватися своєї обіцянки схвалити позику, яка має забезпечити дві третини грошей, необхідних Україні для продовження боротьби з вторгненням Росії до кінця 2027 року.

"Але якщо обидві сторони відмовиться відступити, країни Балтії та Північної Європи мають план дати Україні достатньо грошей, щоб вона протрималася протягом першої половини цього року", – пише видання з посиланням на двох європейських дипломатів.

Стверджується, що мова йде про двосторонні позики, отож вони не потребуватимуть схвалення усіх країн ЄС.

Журналісти пишуть, що ідея надання індивідуального фінансування Україні країнами-членами вже обговорювалася до грудневого саміту, на якому всі лідери країн-членів ЄС погодилися продовжити надання однієї позики ЄС. Варіант індивідуальних позик тоді вважався неприйнятним, оскільки він підривав солідарність ЄС з Україною та оголював глибокі розбіжності в блоці. Але якщо Орбан відмовиться зняти блокування позики, це може бути єдиним шляхом вперед.

"Розрахунок як у Києві, так і в Брюсселі полягає в тому, що якщо Орбан програє вибори, лідер опозиції Петер Мадяр може бути більш схильним до схвалення кредиту Україні, особливо якщо трубопровід Дружба буде відремонтовано або якщо Угорщина отримає якийсь інший "пряник" від ЄС… Хоча Мадяр робив критичні заяви щодо України під час виборчої кампанії та, як і Орбан, виключав постачання військ чи зброї, він також визнав Росію агресором у війні. Дипломати сказали, що сподіваються, що його мотивує бажання звільнити заморожені кошти ЄС для Угорщини", – вказано у публікації.

Натомість Фіцо, який підтримує Орбана у блокуванні позики, Брюссель вважає меншою перешкодою, заявили виданню два інших чиновники ЄС.

"Фіцо зустрівся з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Парижі у вівторок на полях саміту з ядерної енергетики та, схоже, відмовився від своєї войовничої позиції… Посадовець ЄС заявив, що коли справа доходить до переконання Фіцо взятися за справу, "ми досягаємо мети", – зазначається в статті.