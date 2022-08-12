ВОЙНА В Украине Украина намерена освободить Крым от оккупантов военным путем

2022-08-12 18:28

Уничтожение Крымского моста – это необходимая мера для того, чтобы лишить их возможности предоставлять резервы и усиливать свои войска с территории россии, – сообщил генерал-майор Дмитрий Марченко в интервью для РБК-Украина.

Он ответил утвердительно на вопрос, может ли Украина освободить Крым военным путем.

"Мы и будем его (Крым) освобождать военным путем. Никто от него не отказывался. Крым – это Украина, это наша земля, там наши люди, которые до сих пор вынуждены сидеть в оккупации.

Никто не давал россии права прийти, забрать кусок земли и сказать, что "это мое". Мы будем отвоевывать Крым, так же как мы будем отвоевывать Херсон, Луганск и Донецк", – заявил Марченко, который сейчас участвует в обороне Николаева.