Економіка Скільки Україні потрібно коштів для покриття дефіциту бюджету та підтримки енергетичного сектору

2025-10-18 10:31

Україні у 2026–2027 роках знадобиться близько 60 млрд доларів зовнішнього фінансування для покриття дефіциту бюджету та підтримки енергетичного сектору. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час засідання Круглого столу міністрів у Вашингтоні, передає пресслужба відомства.

Захід пройшов під спільним головуванням уряду України, групи Світового банку та Міжнародного валютного фонду. Міністр фінансів України подякував партнерам за допомогу, яка з лютого 2022 року перевищила 152 млрд доларів. Натомість він наголосив, що у 2026-2027 роках непокрита потреба у зовнішньому фінансуванні становитиме близько 60 млрд доларів.

Марченко зауважив, що вже зараз необхідно запускати нові формати співпраці та механізм залучення заморожених російських активів, аби забезпечити збалансованість бюджету у наступному році та в подальшому.

Триває також підготовка нової програми співпраці з МВФ, яка має відобразити середньострокові пріоритети держави, включно з підтримкою стабільності, фінансуванням критично важливих видатків та відновленням стійкості державного боргу.

Скільки Україні потрібно коштів для покриття дефіциту бюджету та підтримки енергетичного сектору 2025-10-18 10:31
