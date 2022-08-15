ВОЙНА В Украине фото Крымчан предупредили: пора собирать в тревожный чемоданчик и запасаться продуктами

2022-08-15 15:37

Будет ли Украина эвакуировать жителей оккупированного Крыма, рассказал экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

Он считает, что если украинцам, которые живут на территории оккупированного полуострова действительно угрожает опасность, то необходимость их эвакуации существует. Однако не все так просто.

Всю ответственность по международным нормам за безопасность гражданского населения на оккупированных территориях несет россия.

Также оккупационные «власти» начали готовить население Крыма к "чрезвычайным ситуациям", среджи которых не только "бавовна" на военных объектах, но и освобождение аннексированного полуострова Армией Украины.

Крымчанам раздают листовки, в которых прописано, что нужно собрать в тревожный чемоданчик и какими продуктами нужно запастись.