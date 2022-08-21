ВОЙНА В Украине видео Парад на Крещатике: в Киеве проходит выставка подбитой роССийской техники

2022-08-21 10:00

 

20 августа на Крещатике в Киеве выставили уничтоженную технику российской армии. Очевидцы сняли экспонаты на камеры и разместили ролики в сети.

 

На центральной улице Киева выстроились танки, бронетранспортеры, бронированные автомобили и грузовики ВС рф, а точнее то, что от них осталось после встречи с украинскими защитниками. Киевляне и гости столицы могут своими глазами увидеть оторванные танковые башни и обгоревшие корпусы боевых машин, которые отправили захватывать Украину.

Своеобразный парад уничтоженной техники рф устроили в рамках празднования Дня независимости Украины. Он указан в списке праздничных мероприятий, накануне обнародованных Министерством культуры и информационной политики. По плану ведомства, 24 августа знаковые места в столице подсветят синим и желтым — цветами государственного флага Украины, в священники помолятся за страну в Национальном заповеднике София Киевская.

subscriber subscriber

Еще по теме

роССияне стянули на Херсонщину много вооружения и техники: в Генштабе раскрыли план оккупантов

2022-08-04 18:30

ВСУ под Скадовском уничтожили вражеский склад боекомплектов и военной техники

2022-08-01 19:30

видео По скоплению роССийской техники в оккупированной Горловке нанесен огневой удар

2022-07-24 17:00

Лавров заявил об изменении задач российской "спецоперации" в Украине

2022-07-20 18:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

роССийские оккупанты наступают на Бахмутском направлении и пытаются захватить поселок Нью-Йорк

2022-08-21 13:30

ВСУ отразили штурмовые действия роССиян на нескольких направлениях , но враг имеет частичный успех на юге, - Генштаб

2022-08-21 12:30

рф придется отвлечь силы от линии фронта для усиления защиты оккупированного Крыма, - ISW

2022-08-21 11:30

В Чернобаевке и Старицах ВСУ уничтожили склады и командный пункт оккупантов - ОК "Пивдень"

2022-08-21 11:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

роССийские оккупанты наступают на Бахмутском направлении и пытаются захватить поселок Нью-Йорк 2022-08-21 13:30
ВСУ отразили штурмовые действия роССиян на нескольких направлениях , но враг имеет частичный успех на юге, - Генштаб 2022-08-21 12:30
рф придется отвлечь силы от линии фронта для усиления защиты оккупированного Крыма, - ISW 2022-08-21 11:30
В Чернобаевке и Старицах ВСУ уничтожили склады и командный пункт оккупантов - ОК "Пивдень" 2022-08-21 11:00