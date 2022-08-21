ВОЙНА В Украине видео Парад на Крещатике: в Киеве проходит выставка подбитой роССийской техники

2022-08-21 10:00

20 августа на Крещатике в Киеве выставили уничтоженную технику российской армии. Очевидцы сняли экспонаты на камеры и разместили ролики в сети.

На центральной улице Киева выстроились танки, бронетранспортеры, бронированные автомобили и грузовики ВС рф, а точнее то, что от них осталось после встречи с украинскими защитниками. Киевляне и гости столицы могут своими глазами увидеть оторванные танковые башни и обгоревшие корпусы боевых машин, которые отправили захватывать Украину.

Своеобразный парад уничтоженной техники рф устроили в рамках празднования Дня независимости Украины. Он указан в списке праздничных мероприятий, накануне обнародованных Министерством культуры и информационной политики. По плану ведомства, 24 августа знаковые места в столице подсветят синим и желтым — цветами государственного флага Украины, в священники помолятся за страну в Национальном заповеднике София Киевская.