ВОЙНА В Украине Звезда "Игры престолов" зачитал в Лондоне отрывок из дневника 9-летнего ребенка из Мариуполя

2025-03-15 11:33

Ирландский актер Джек Глисон, известный по роли короля Джеффри в Игре престолов, поддержал Украину на выставке Дневники войны: неуслышанные голоса украинских детей в Лондоне.

Во время мероприятия он прочитал отрывок из дневника 9-летнего Егора из Мариуполя, который стал свидетелем ужасов войны, сообщает Village.

Глисон отметил, что больше всего его поразила стойкость и сила украинцев: "Больше всего меня поразила невероятная стойкость и сила украинцев перед лицом такой большой утраты и боли. В конце концов, это действительно вдохновляет - видеть и читать о их мужестве и храбрости, даже в таком юном возрасте. Этот проект позволяет людям увидеть реалии войны, в отличие от сухих цифр и официальных отчетов, которые мы читаем в газетах. Он придает человеческое измерение той борьбе, которую сегодня ведет Украина; борьбе, которая угрожает не только безопасности всей Европы, но и фундаментальному праву Украины на суверенитет, безопасность и мир"

Актер также поделился воспоминаниями о своем визите в Украину в 2023 году. Тогда он побывал во Львове и Киеве, провел мастер-классы и передал пикап для ВСУ. "Я был во Львове и Киеве, и меня поразила не только архитектура, но и то, как украинцы сохраняют свою культуру даже в самые темные времена. Особенно мне запомнились удивительные театры, которые я посетил, вкусная кухня и теплая гостеприимность, с которой меня встречали повсюду. Спасибо украинцам за такой теплый прием, и я не могу дождаться, когда снова сюда вернусь!" – отметил Глисон.