ВОЙНА В Украине фото ЗСУ модернізували свої винищувачі МіГ-29 для використання американських ракет AGM-88 HARM, — Пентагон

2022-08-22 13:32

Україні вдалося інтегрувати багатоцільовий винищувач МіГ-29, за допомогою яких можна запускати американські антирадарні ракети AGM-88 HARM. Саме тому Збройні сили України отримають ще більше ракет від західних союзників.

Про це заявив представник Пентагону на брифінгу для журналістів. Постачання антирадарних ракет передбачено у новому пакеті військової допомоги США на $775 млн.

– Вони справді успішно інтегрували це так, що ми визначили це, як технічно можливе.Тому ми даємо їм цю можливість, – зазначив він.

 

Єдиний літак, який мав відповідне обладнання, – це модифікація МіГ-29МУ2. Один з варіантів, як Україні вдалося інтегрувати американські антирадарні ракети AGM-88 HARM у винищувачі МіГ, полягає у постачанні озброєння західними партнерами.

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