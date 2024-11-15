Политика Президент Польши назвал одно единственное условие передачи Украине истребителей МиГ-29

2024-11-15 15:37

Президент Польши Анджей Дуда на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте обсудил возможность передачи Украине истребителей МиГ-29 советского производства. Об этом сообщает Polsat News.

Польша готова рассмотреть передачу Украине истребителей, если НАТО одобрит решение о передислокации западных самолетов на польские авиабазы.

Дуда подчеркнул, что Польша сейчас имеет одну эскадрилью МиГ-29, которая используется для охраны собственного воздушного пространства. Если эти самолеты будут переданы Украине, Польша настаивает на гарантии защиты неба.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Польша не передала Украине МиГ-29, несмотря на предварительную договоренность.

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