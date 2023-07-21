ВОЙНА В Украине Польща може передати ЗСУ ще 20 винищувачів МіГ-29, — посол України в Польщі

2023-07-21 14:35

"Поки що передано 10 МіГ-29, але не виключено, що Польща передасть решту – близько 20 літаків цього типу, які в них ще залишаються на озброєнні", — розповів в інтерв'ю "Укрінформу" посол України в Польщі Василь Зварич.

За його словами, передача решти винищувачів може відбутися після того, як до Польщі почнуть надходити західні літаки.

Також він зазначив, що навчання українських льотчиків на американських винищувачах очікують у серпні.

"Ми перебуваємо у стадії узгодження з польською стороною щодо того, коли саме, в якій кількості і яким чином реалізовуватимуться ці домовленості по тренуванню українських пілотів у Польщі", – додав Зварич.