ВОЙНА В Украине Перші передані Словаччиною винищувачі МіГ-29SA вже захищають небо України

2023-04-03 09:37

Словаччина передала Україні перші винищувачі МіГ-29SA.

Заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюкова в ході виступу у Національній раді Словацької республіки заявила, що винищувачі вже обороняють небо над Харковом, — пише Sita

Літаки, передані Словаччиною, були модернізовані у 2000-х роках. На них було встановлено електроніку західного виробництва, систему навігації та замінили монітори в кабіні пілота сучаснішими.

Теоретично, такі оновлення дозволяють встановлювати на винищувачі західні зразки озброєнь. 

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