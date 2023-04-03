Словаччина передала Україні перші винищувачі МіГ-29SA.
Заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюкова в ході виступу у Національній раді Словацької республіки заявила, що винищувачі вже обороняють небо над Харковом, — пише Sita
Літаки, передані Словаччиною, були модернізовані у 2000-х роках. На них було встановлено електроніку західного виробництва, систему навігації та замінили монітори в кабіні пілота сучаснішими.
Теоретично, такі оновлення дозволяють встановлювати на винищувачі західні зразки озброєнь.