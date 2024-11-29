Политика Сразу несколько назначенцев на высокие должности в администрации Трампа получили угрозы

2024-11-29 11:32

В переходной команде избранного президента США Дональда Трампа заявили, что несколько назначенцев на высокие должности в новой администрации получили угрозы. Об этом сообщает АР.

"Несколько кандидатов на должности в кабинете президента Трампа, а также должностных лиц, назначенных администрацией, стали жертвами насильственных и "неамериканских" угроз их жизни, а также жизни живущих с ними", - заявила в среду пресс-секретарь переходной команды Каролайн Левитт.

Она отметила, что это охватывало разные действия – от сообщений с угрозами взрыва до вызовов полиции на адреса жертв под фальшивыми предлогами.

"В ответ правоохранительные и другие органы быстро отреагировали, чтобы обеспечить безопасность тем, кто стал мишенью. Президент Трамп и вся переходная команда благодарны за их быстрые действия", - отметила Ливитт.

При этом уточняется, что среди лиц, подвергшихся угрозам, конгрессвумен Элиз Стефаник, избранная Трампом следующим послом при ООН; Мэтт Гетц, подававшийся на должность генпрокурора; бывший конгрессмен Ли Зелдин, который должен возглавить Агентство по охране окружающей среды.

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