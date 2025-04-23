ВОЙНА В Украине Полиция предупредила украинцев о серьезных рисках посещения кладбищ в поминальные дни

2025-04-23 12:30

Наибольшей угрозой для граждан во время посещения кладбищ в поминальные дни являются взрывоопасные предметы и обстрелы со стороны рф. Об этом сообщил заместитель начальника департамента превентивной деятельности Нацполиции Анатолий Серединский в эфире телемарафона.

"Самые серьезные опасности, которые могут подстерегать граждан, которые будут посещать кладбища, - это неразорвавшийся снаряд или любые другие находящиеся там боеприпасы. Возможно, это закладки разного вида взрывоопасных предметов, которые оставались там еще недообследованные... Также это обстрелы, которые могут быть в случае значительного скопления граждан. Враг может это расценить как скопление военнослужащих", - рассказал он.

Правоохранители призывают граждан, обнаруживших такие предметы, не проводить с ними никаких манипуляций, отойти на безопасное расстояние и позвонить в полицию.

По словам Серединского, сейчас проводится обследование отдельных кладбищ на их безопасность. Также проходят ряд совещаний, связанных с введением запретов на посещение кладбищ. Это, в первую очередь, касается прифронтовых и деоккупированных территорий.

"У нас уже есть такие решения в Херсонской, Запорожской, Харьковской и Житомирской областях о запрете посещения отдельных кладбищ в отдельных территориальных общинах - их около тысячи", - отметил представитель Нацполиции.

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