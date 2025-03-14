Политика Новая власть Гренландии в ответ на притязания Трампа заявила о желании получить независимость

2025-03-14 08:26

В Гренландии лидер партии Demokraatit, которая одержала победу на парламентских выборах, Йенс-Фредерик Нильсен отверг заявления президента США Дональда Трампа о захвате острова под контроль. Об этом сообщает The Hill.

По его словам, жители острова должны сами определять свое будущее в процессе движения к независимости от Дании.

"Мы не хотим быть американцами. И мы не хотим быть датчанами. Мы хотим быть гренландцами, и в будущем мы хотим получить собственную независимость. И мы хотим сами построить свою страну", - заявил Нильсен.

Напомним, президент США Дональд Трамп в обращении к Конгрессу подтвердил намерения получить Гренландию. Он отметил, что речь идет об "очень большом куске земли" с "очень маленьким по численности населением", но "очень важном для военной безопасности".