ВОЙНА В Украине За три дня два Bayraktar TB2 сожгли техники почти на 27 млн USD — Залужный

2022-09-04 16:00

Подавление ПВО противника в Херсонской области с помощью американских ракет HARM позволило ВСУ снова начать использовать беспилотники Bayraktar TB2. В период 31.08-02.09 два турецких дрона уничтожили и нанесли повреждения вражеской технике стоимостью 28,35 млн USD. Информация об этом была опубликована Валерием Залужным в Facebook накануне.

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Глава ВСУ подчеркнул, что стоимость полностью уничтоженной беспилотниками российской техники оценивается в 26,5 млн USD. Речь идет о танках Т-72 в количестве восьми единиц (стоимость одного танка равна 3 млн USD), артиллерийской установке «Акация» (стоимость 1,6 млн USD), гаубице (300 000 USD) и БМП (600 000 USD). Повреждения от ударов дрона получили танки Т-72 в количестве пяти единиц, а также БМП. Стоимость этой техники составляет 1,85 млн USD.

Залужный акцентировал внимание на том, что один из участвующих в контрнаступательной операции беспилотник украинская армия получила от Литвы. Деньги на его покупку собирала вся страна, однако Baykar Tech их не взяла. Дрон был поставлен на безвозмездной основе. Собранные литовцами деньги были израсходованы на приобретение боеприпасов для Bayraktar TB2.