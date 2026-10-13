Кожна година повітряної тривоги коштує економіці країни 45 млн доларів

Кожна година зупинки українського бізнесу через повітряну тривогу коштує економіці країни близько 45 мільйонів доларів.
Про це повідомив міністр економіки та довкілля України Олександр Кравченко в інтерв'ю для The Guardian.
Головні деталі заяви
• Причина втрат: зупинка роботи підприємств, коли працівники йдуть в укриття.
• Тривалість сирен: в окремі дні повітряні тривоги тривають до 10 годин.
• Цілі ворога: удари по промисловості, складах, логістиці та дата-центрах.
• Рівні тривог: уряд запровадив «червоний» (зупинка бізнесу) та «жовтий» (дозволена робота понад половини підприємств за загрози БпЛА) рівні.
• Збитки за рік: лише у 2026 році російські атаки пошкодили основні фонди на суму близько 10 млрд доларів.