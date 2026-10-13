ВІЙНА В Україні Кожна година повітряної тривоги коштує економіці країни 45 млн доларів

2026-10-13 10:29

Кожна година зупинки українського бізнесу через повітряну тривогу коштує економіці країни близько 45 мільйонів доларів.

Про це повідомив міністр економіки та довкілля України Олександр Кравченко в інтерв'ю для The Guardian.

Головні деталі заяви

• Причина втрат: зупинка роботи підприємств, коли працівники йдуть в укриття.

• Тривалість сирен: в окремі дні повітряні тривоги тривають до 10 годин.

• Цілі ворога: удари по промисловості, складах, логістиці та дата-центрах.

• Рівні тривог: уряд запровадив «червоний» (зупинка бізнесу) та «жовтий» (дозволена робота понад половини підприємств за загрози БпЛА) рівні.

• Збитки за рік: лише у 2026 році російські атаки пошкодили основні фонди на суму близько 10 млрд доларів.