Мир Полный бан: девять стран ЕС больше не принимают от руССких документы на туристические визы

2022-09-14 18:00

 

Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды больше не принимают от граждан россии документы на оформление туристических виз.

Об этом сообщили в Ассоциация туроператоров рф.

В списке «лояльных» стран Евросоюза, которые все еще оформляют и продолжают принимать документы на визы для туристических поездок – Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия, Кипр (национальная виза, не шенген).

Отметим, с 12 сентября Евросоюз приостановил действие Соглашения об упрощении визового режима с россией. На практике это означается увеличение визового сбора с 35 до 80 евро, увеличение стандартного срока рассмотрения заявления на визу с 10 до 15 дней (в отдельных случаях – до 45 дней), а также увеличение количества подтверждающих документов.

В Министерстве иностранных дел Украины также хотели, чтобы визовые санкции коснулись и граждан беларуси.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, настаивал на полном запрете выдачи туристических виз россиянам.

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