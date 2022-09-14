Страна-террорист продолжает воевать против мирного населения. В этот раз – ракетные удары по гидротехническим сооружениям и попытка затопить Кривой Рог.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Все, что могут оккупанты – это посеять панику, создать чрезвычайную ситуацию, попытаться оставить людей без света, тепла, воды и пищи. Сможет ли нас сломать? Отнюдь. Будет ли их справедливый ответ и возмездие? Безусловно, да", - подчеркнул глава государства.
Как сообщалось, в среду, 14 сентября, российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Обстрел велся с использованием ракет Х-101 с самолета Ту-95МС.