ВОЙНА В Украине фото Зеленский о ракетном ударе по Кривому Рогу: это попытка затопить город

2022-09-14 21:30

 

Страна-террорист продолжает воевать против мирного населения. В этот раз – ракетные удары по гидротехническим сооружениям и попытка затопить Кривой Рог.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Все, что могут оккупанты – это посеять панику, создать чрезвычайную ситуацию, попытаться оставить людей без света, тепла, воды и пищи. Сможет ли нас сломать? Отнюдь. Будет ли их справедливый ответ и возмездие? Безусловно, да", - подчеркнул глава государства.

Как сообщалось, в среду, 14 сентября, российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Обстрел велся с использованием ракет Х-101 с самолета Ту-95МС.

 

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