ВОЙНА В Украине фото роССия перемещает большое количество зенитных ракет из Санкт-Петербурга в сторону Украины, - Yle

2022-09-19 20:00

Россия перемещает большое количество зенитных ракет из района Санкт-Петербурга в сторону Украины. Из города могло быть вывезено оборудование к зенитно-ракетной системы С-300.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Спутниковые изображения, полученные Yle, показывают, что мобильные огневые платформы и ракеты исчезли с базы на Карельском перешейке недалеко от Санкт-Петербурга.

При этом о перемещении оборудования ранее публично не сообщалось ни в России, ни в западных странах.

Отмечается, что Санкт-Петербург долгое время был окружен защитным кольцом из 14 зенитно-ракетных баз. Сейчас несколько из них пустуют.

"Согласно снимкам, четыре зенитных базы остались без оборудования", - сказал военный эксперт майор в отставке Марко Эклунд.

По его словам, перемещение техники вряд ли существенно ослабило противовоздушную оборону Санкт-Петербурга, поскольку изъятое вооружение является самым старым, поэтому оно может больше не понадобиться России для оборонных целей. На войне в Украине РФ использует даже старые зенитные ракеты из-за нехватки современного высокоточного оружия.

Вероятно, россияне вывезли из Санкт-Петербурга оборудование в старую зенитно-ракетную систему С-300.

На одной из баз разряжено две батареи. Так, были сняты все 12 ракетных платформ.

На другой базе полностью опустела еще одна батарея.

Снимки показывают, что около 25 контейнеров с ракетами, которые, возможно, содержали 100 ракет, были изъяты из одной из оставшихся двух батарей.

На еще одной базе исчезли не только контейнеры с ракетами, но и ряд транспортных средств, которые годами стояли под открытым небом. Возможно, в ракетных контейнерах с площадки было вывезено до 120 ракет.

С другой базы было переброшено значительное количество техники - около 10 огневых платформ, а также другую технику. По словам Эклунда, в этом случае могло быть изъято новое ракетное оборудование, поскольку российские вооруженные силы заявили, что этот полк использует более новую зенитно-ракетную систему С-400.