Політика Після ударів по об’єктах біля польського кордону Варшава закликала НАТО збивати російські ракети над Україною

2026-09-14 16:25

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що НАТО варто було б збивати російські ракети та безпілотники у повітряному просторі України. Про це він зазначив у коментарі BBC Radio 4.

Питання обговорюють як у НАТО, так і в Польщі.

"Коли на нас летить крилата ракета - а всього місяць тому одна з них вибухнула на території Польщі, - набагато краще збити її з міркувань самооборони, поки вона ще перебуває в повітряному просторі України, ніж допустити ситуацію, коли її уламки падають на когось по цей бік кордону", - пояснив глава польського МЗС.

Він зазначив, що такий підхід допоміг би і Україні, і Польщі.

"Якби ми могли створити зону, закриту для польотів, і захистити Західну Україну - і, наприклад, дозволити Україні знову відкрити аеропорт у Львові, - ми б надали послугу і Україні, і самим собі", - додав Сікорський.

Заява пролунала після того, як у неділю російські війська вдарили безпілотниками по кількох об’єктах поблизу польського кордону. Зокрема було пошкоджено локомотив потяга Київ-Варшава та автозаправну станцію поблизу станції Ягодин на Волині.

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