Політика Дональд Трамп вперше допустив передачу Україні ліцензії на виробництво модифікацій ракет для систем Patriot

2026-09-15 08:24

Президент США Дональд Трамп допустив передачу Україні ліцензії на виробництво "менш досконалих" модифікацій ракет для систем Patriot. Про це глава Білого дому заявив журналістам на борту Air Force One.

"Ми обговорюємо (передачу ліцензії) менш досконалу версію. Розумієте, про що я говорю? Про значно менш сучасні (варіанти - ред.)", - зазначив американський президент.

Трамп також заявив, що США нині виробляють більше ракет Patriot, ніж будь-коли.

За його словами, Сполучені Штати мають великі запаси певних видів озброєнь. Водночас він зауважив, що значну частину "елітних" боєприпасів уже передали Україні, але Вашингтон швидко відновлює запаси.

На початку серпня глава Білого дому, коментуючи запит української влади щодо постачання ракет до Patriot, заявляв, що американським військовим також потрібні боєприпаси. Виснаження американських арсеналів тоді він пов’язав із політикою 46-го президента США Джо Байдена.

Раніше Трамп поширив статтю The Washington Post із пропозицією дозволити Україні самостійно виробляти ракети Patriot.