ВОЙНА В Украине Массовые бунты в роCCии еще впереди, названы сроки: "Это была только разминка"

2022-09-22 18:30

Антивоенные протесты, которые 21 сентября прошли в 38 городах россии, были лишь разминкой, основные бунты еще впереди.



Такое мнение высказал политтехнолог, кандидат политических наук Аббас Галлямов. Так, по его словам, протесты против мобилизации будут, но не сразу.

«Моментально реагирует лишь небольшая часть людей. Основная часть публики с трудом перекладывает вещи, услышанные по телевизору, на самих себя, на своих близких. Они ведь привыкли, что по телевизору одно, а в жизни - совсем другое. Для этих людей мобилизация пока так и осталась телевизионной абстракцией», - пояснил Аббас.

По словам политтехнолога, реальность будет доходить до россиян после того, как они сами получат повестки.

Когда военкомы постучатся в квартиры их родных и друзей. «После того как повестки получат их друзья и близкие, после того, как ушедшие начнут возвращаться в страну в гробах, когда пойдут похороны. Тут надо понимать, что прежде убитые не в счёт. Те, в восприятии граждан, - контрактники, то есть люди, сделавшие войну своей профессией . То что их убивают - это, так сказать, неизбежные издержки. Неприятно, но ничего не поделаешь, это их собственный выбор. Смерти мобилизованных - это совсем другое дело», - пояснил Галлямов разницу между цифрами погибших до мобилизации и после.

Аббас Галлямов предполагает, что протесты 21 сентября – это разминка. Основные еще впереди.

«Подавить их можно будет только с помощью нечеловеческой жестокости, но она же - эта жестокость - уничтожит остатки путинской легитимности. Пока президент сохраняет базу - не менее трети избирателей по отношению к нему вполне лояльны. Через полгода эта группа ужмётся раза в три, если не больше», - предположил Галлямов.