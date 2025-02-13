ВОЙНА В Украине Срок прохождения военно-врачебной комиссии для ограниченно пригодных продлили до 5 июня 2025 года

2025-02-13 16:43

Президент Владимир Зеленский подписал закон, продлевающий срок прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) для ограниченно пригодных граждан. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

Причиной продления сроков стало то, что за восемь месяцев действия предыдущего закона повторное медицинское освидетельствование прошли только 25% ограниченно пригодных граждан. Таким образом, стало невозможным выполнение нормы закона к определенному сроку.

Новый закон, который одобрил парламент, установил требование прохождения ограниченно пригодными повторного медицинского осмотра до 5 июня 2025 года.

В 2024 году в Украине отменили статус "ограниченно пригодный" к военной службе. Поэтому граждане, имевшие этот статус, должны были повторно пройти ВВК до 4 февраля 2025 года и получить один из четырех статусов:

пригодный (с уточнением вида службы);

непригоден (с возможностью пересмотра через 6-12 месяцев);

нуждается в лечении (отпуск или стационарное лечение);

временно непригоден (с назначением даты повторного осмотра).

Напомним, что более 1 млн ограниченно пригодных военнообязанных мужчин еще не прошли повторное медицинское освидетельствование, а до 5 февраля это было практически невозможно сделать, поскольку в ТЦК безумные очереди.