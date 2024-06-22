ВОЙНА В Украине Кабмин изменил сроки действия электронного военного билета

2024-06-22 15:30

Кабинет Министров внес некоторые изменения относительно оформления и выдачи военно-учетного документа. Теперь он будет иметь срок действия.

Об этом сообщил представитель правительства в ВР Тарас Мельничук в Telegram.

Так, он объяснил, что изменения будут касаться электронного военно-учетного документа. Теперь в документе будет отображаться QR-код.

При этом электронный военно-учетный документ будет иметь срок действия, при каких условиях он будет считаться не действительным и может быть распечатанным.

Тем временем, народный депутат Алексей Гончаренко в своем Телеграм уточнил, что срок действия электронного военно-учетного документа составляет не более одного года с даты его формирования.

Кроме того, электронная форма документа отныне имеет такую же силу, как и бумажная.