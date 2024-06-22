ВОЙНА В Украине Кабмин изменил сроки действия электронного военного билета

2024-06-22 15:30

 

Кабинет Министров внес некоторые изменения относительно оформления и выдачи военно-учетного документа. Теперь он будет иметь срок действия.

Об этом сообщил представитель правительства в ВР Тарас Мельничук в Telegram.

Так, он объяснил, что изменения будут касаться электронного военно-учетного документа. Теперь в документе будет отображаться QR-код.

При этом электронный военно-учетный документ будет иметь срок действия, при каких условиях он будет считаться не действительным и может быть распечатанным.

Тем временем, народный депутат Алексей Гончаренко в своем Телеграм уточнил, что срок действия электронного военно-учетного документа составляет не более одного года с даты его формирования.

Кроме того, электронная форма документа отныне имеет такую же силу, как и бумажная.

subscriber subscriber

Еще по теме

Малюська опроверг фейки о перечне админуслуг, невозможных без военного билета

2024-06-19 17:37

Не имеющих военного билета украинцев лишат большинства госуслуг и прав

2024-06-19 11:21

Кабмин уточнил нормы о необходимости прохождения ВВК

2024-06-13 22:15

Кабмин призвал женщин освоить мужские профессии

2024-06-08 14:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Кабмин изменил сроки действия электронного военного билета

2024-06-22 15:30

Украина работает над возвращением мужчин, к нелегально выехавших за границу, - Клименко

2024-06-22 11:30

В Минобороны сказали, что грозит работодателю за отказ вручать повестки

2024-06-22 10:30

НА ЯКЕ МАЙНО УХИЛЯНТА - БОРЖНИКА НЕ МОЖНА НАКЛАСТИ АРЕШТ - ПОВНИЙ ПЕРЕЛІК

2024-06-21 21:36
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Кабмин изменил сроки действия электронного военного билета 2024-06-22 15:30
Украина работает над возвращением мужчин, к нелегально выехавших за границу, - Клименко 2024-06-22 11:30
В Минобороны сказали, что грозит работодателю за отказ вручать повестки 2024-06-22 10:30
НА ЯКЕ МАЙНО УХИЛЯНТА - БОРЖНИКА НЕ МОЖНА НАКЛАСТИ АРЕШТ - ПОВНИЙ ПЕРЕЛІК 2024-06-21 21:36