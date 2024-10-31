Политика Когда Украина может стать членом ЕС: еврокомиссар назвал срок

2024-10-31 18:26

Вступление государства в Евросоюз возможно до конца следующего мандата Европейской комиссии.

Украина может стать членом Евросоюза в течение следующих пяти лет, если будут выполнены все необходимые реформы.

Об этом еврокомиссар по расширению Оливер Варгеи заявил на пресс-конференции 30 октября.

Как отметил еврокомиссар, для Украины, Молдовы и стран Западных Балкан были созданы дополнительные инструменты, чтобы помочь им ускорить проведение реформ.

"Эти инструменты называются "План роста", "План Украины", в зависимости от страны. И с помощью этого плана мы сделали возможным для Западных Балкан, Молдовы, а также для Украины завершить реформы, чтобы все подготовить и стать членом ЕС до конца следующего мандата Европейской комиссии", – рассказал Варгее.

Заметим, мандат новой Еврокомиссии будет иметь полномочия до конца 2029 года.

К слову, в сентябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что цель государства – не позднее конца 2025 года быть готовыми к вступлению в ЕС.