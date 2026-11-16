ВІЙНА В Україні Вперше з травня відновила роботу міжнародна робоча група з повернення українців

2026-11-16 12:37

Після перерви з травня відновила роботу міжнародна робоча група з людського виміру. У її 14-му засіданні взяв участь 91 учасник - найбільше за всю історію діяльності групи. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram.



За його словами, серед учасників були представники 48 дипломатичних місій, зокрема 19 послів, а також 16 міжнародних організацій. Разом зі співголовами групи - послом Канади Тамарою Мовгінні та послом Норвегії Ларсом Рагнаром Хансеном - обговорили гуманітарні виклики та спільні кроки для їх подолання.



Однією з головних тем стало повернення українців із російського полону. Від початку повномасштабного вторгнення вдалося повернути 9 996 громадян України. Лубінець наголосив на необхідності активнішого залучення міжнародних партнерів до пошуку рішень і звільнення утримуваних людей.



Також учасники обговорили повернення депортованих і примусово переміщених українських дітей. У межах ініціативи Bring Kids Back UA вже повернули 2 798 дітей. Крім того, до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей нещодавно приєдналася Словаччина, ставши її 53-м учасником.



Окремо Лубінець розповів про гуманітарну місію в Олешках на Херсонщині, зокрема переговори за посередництва першої леді США Меланії Трамп, погодження режиму тиші та організацію повернення людей.



За результатами цієї місії ухвалили рішення створити на базі Офісу омбудсмана Центр повернення цивільних громадян України. Він має координувати роботу відповідних установ, допомагати встановлювати місцеперебування незаконно утримуваних і зниклих безвісти людей, а також підтримувати їх та їхні родини.