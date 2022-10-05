ВОЙНА В Украине фото В Украину прибывает новое тяжелое британское оружие, включая ракеты MLRS

2022-10-05 15:38

В ответ на мобилизацию путина: Британия объявила о поставках в Украину нового оружия. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс. Она пообещала, что в этот решающей момент ее страна увеличит "военную поддержку Украины насколько потребуется".

"Пока я говорю в Украину прибывает новое британское оружие, включая ракеты MLRS. Мы не успокоимся пока Украина не одержит победу", - подчеркнула Трасс.

Великобритания является вторым по объёмам военным донором Украины. В этом году страна обязалась помочь нам на 2,3 млрд фунтов, с 2015 года обеспечила обучение 27 тысяч военных ВСУ, а с 24 февраля мы получили: системы ПВО,  бронетехнику и т.д.

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