ВОЙНА В Украине Враг быстро теряет позиции на севере Херсонской области - ISW назвал причину

2022-10-07 15:37

Враг быстро теряет позиции на севере Херсонской области по причине скудного расположение сил. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Элементы 126-ой бригады береговой обороны Черноморского флота действовали в этом районе без ротации еще с марта, отмечают аналитики. Линия фронта настолько тонкая, что некоторые населенные пункты на этом участке защищают 15 человек, считают эксперты.

В то же время оборона 20-километровой линии фронта требует 500 человек из расчета примерно 20 метров на человека. Батальоны рашистов в Херсонской области размещаются следующим образом: один солдат на 60 метров линии фронта.

"Наряду с эффективными украинскими наступательными операциями, это частично объясняет быстрый темп краха россии на этом участке", - резюмируют аналитики.

Отметим, что орки практически полностью вышли из Харьковской области и отступили на севере Херсонской области на 30 километров.

Кроме того, в Минобороны Украины сообщили ранее, что в Херсонской области деоккупировано уже более 50 населенных пунктов.

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