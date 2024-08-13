ВОЙНА В Украине Украина готовится выпустить на линию фронта собак-роботов

2024-08-13 14:32

Вскоре Украина может выпустить на линию фронта собак-роботов, которые заменят военных для выполнения таких опасных задач, как шпионство по российским окопам или обнаружение мин. Об этом сообщили в Kyivpost.

На недавней демонстрации робот, известный как модель BAD One, показал свои способности – поднимался, приседал, бегал и прыгал под управлением оператора.

Роботы незаметны и ловки, что делает их бесценным ресурсом для украинской армии. По словам создателей, роботы могут стать важной частью военных операций, снижая риски для солдат и расширяя их возможности на поле боя.

Роботы-собаки имеют несколько ключевых функций, включая наблюдение за позициями, обнаружение мин и транспортировку грузов весом до семи килограммов. Одного заряда батареи хватает на два часа работы, что делает их эффективными помощниками в боевых условиях.

"Робот ограничивает риск для солдат и увеличивает оперативные возможности. Это основная функция собаки", - сказал оператор, работающий в британской компании, поставляющей военное оборудование.