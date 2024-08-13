ВОЙНА В Украине Украина готовится выпустить на линию фронта собак-роботов

2024-08-13 14:32

Вскоре Украина может выпустить на линию фронта собак-роботов, которые заменят военных для выполнения таких опасных задач, как шпионство по российским окопам или обнаружение мин. Об этом сообщили в Kyivpost.

На недавней демонстрации робот, известный как модель BAD One, показал свои способности – поднимался, приседал, бегал и прыгал под управлением оператора.

Роботы незаметны и ловки, что делает их бесценным ресурсом для украинской армии. По словам создателей, роботы могут стать важной частью военных операций, снижая риски для солдат и расширяя их возможности на поле боя.

Роботы-собаки имеют несколько ключевых функций, включая наблюдение за позициями, обнаружение мин и транспортировку грузов весом до семи килограммов. Одного заряда батареи хватает на два часа работы, что делает их эффективными помощниками в боевых условиях.

"Робот ограничивает риск для солдат и увеличивает оперативные возможности. Это основная функция собаки", - сказал оператор, работающий в британской компании, поставляющей военное оборудование.

subscriber subscriber

Еще по теме

Зафиксирована повышенная активность вражеских войск по всей линии фронта

2024-01-19 16:31

В ВСУ рассказали, как усиление морозов меняет тактику на линии фронта

2024-01-10 20:04

Генштаб ВСУ раскрыл реальные данные о ситуации на линии фронта

2024-01-03 15:38

Враг быстро теряет позиции на севере Херсонской области - ISW назвал причину

2022-10-07 15:37

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Украина готовится выпустить на линию фронта собак-роботов

2024-08-13 14:32

Які документи мають бути у громадян, чиї близькі мобілізовані на війну — повний перелік

2024-08-13 10:26

Электронный рапорт в приложении для военных Армия+ приравнен к бумажному

2024-08-13 08:25

КАРТА Украина продвигается в Курской народной республике, несмотря на заявления роССии о стабилизации ситуации, - ISW

2024-08-12 22:15
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Украина готовится выпустить на линию фронта собак-роботов 2024-08-13 14:32
Які документи мають бути у громадян, чиї близькі мобілізовані на війну — повний перелік 2024-08-13 10:26
Электронный рапорт в приложении для военных Армия+ приравнен к бумажному 2024-08-13 08:25
КАРТА Украина продвигается в Курской народной республике, несмотря на заявления роССии о стабилизации ситуации, - ISW 2024-08-12 22:15