Политика Рашисты придумали новое оправдание для нарушения любых будущих договоренностей с Украиной - ISW

2025-01-31 10:27

Заявления российского диктатора путина о так называемой "нелегитимности" украинского правительства создают предпосылки для оправдания москвой нарушения любых будущих договоренностей с Украиной. Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны (ISW) в своем отчете.

Хозяин кремля неоднократно заявлял о "нелегитимности" всех украинских правительств, пришедших к власти после революции достоинства 2014 года. В то же время, он ранее уже вел переговоры и заключал договоренности с украинскими чиновниками, в частности в рамках Минских соглашений 2014-2015 гг.

Однако российская сторона систематически нарушала эти договоренности, используя аргумент о "нелегитимности" украинского руководства как оправдания.

"Даже если президент Украины Владимир Зеленский или другие представители украинской власти отменят указ о запрете переговоров с путиным, кремль, вероятно, нарушит любое достигнутое соглашение, оправдывая это тем, что такие договоренности "недействительны". Это будет продолжаться, пока путин сочтет, что может добиться своих максималистских военных целей путем военных действий", - отмечают в ISW.

Москва попытается использовать подобные заявления для представления Украины как "затягивающей" войну стороны и якобы отказывается от конструктивного диалога. Эту риторику кремль может использовать как для внутренней, так и для международной аудитории, чтобы оправдать свои дальнейшие агрессивные действия.