ВОЙНА В Украине Зима в Украине не будет суровой. Вероятность долгих морозов мизерна, - Укргидрометцентр

2022-10-08 12:00

 

Следующая зима в Украине не будет суровой, а вероятность продолжительных морозов является "мизерной".

Об этом заявил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида, цитирует его пресс-служба Кабинета министров.

По его словам, зима 2022-2023 годов в Украине не будет суровой, а такая вероятность – "мизерная".

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Он отметил, что все зимы в стране проходят с температурным режимом выше привычной нормы.

"Не исключаются морозные периоды, возможно, даже сильные. Но они будут короткими и на общем периоде зимы не скажутся", — сказал синоптик.

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