Київ на порозі найважчої зими за весь час повномасштабної війни – The Wall Street Journal

На українську столицю чекає мабуть найважча зими за час повномасштабної війни
Про це пише впливове видання The Wall Street Journal, з уточненням, що частина мешканців міста вже всерйоз замислюється про виїзд.
Через постійні російські удари по енергетиці в столиці частішають відключення світла.
Також систематично виникають перебої з водопостачанням, а іноді зупиняються навіть поїзди метро.
За оцінкою директора Центру досліджень енергетики, Київ став вразливішим до атак через накопичені пошкодження інфраструктури.
Цієї зими місто може зіткнутися з повторюваним циклом аварій, ремонтів і нових знеструмлень.
На тлі проблем із комунальними послугами деякі кияни розглядають переїзд.