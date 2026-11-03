ВІЙНА В Україні Київ на порозі найважчої зими за весь час повномасштабної війни – The Wall Street Journal

2026-11-03 16:15

На українську столицю чекає мабуть найважча зими за час повномасштабної війни

Про це пише впливове видання  The Wall Street Journal, з уточненням, що частина мешканців міста вже всерйоз замислюється про виїзд.

Через постійні російські удари по енергетиці в столиці частішають відключення світла.

Також систематично виникають перебої з водопостачанням, а іноді зупиняються навіть поїзди метро.

За оцінкою директора Центру досліджень енергетики, Київ став вразливішим до атак через накопичені пошкодження інфраструктури.

Цієї зими місто може зіткнутися з повторюваним циклом аварій, ремонтів і нових знеструмлень.

На тлі проблем із комунальними послугами деякі кияни розглядають переїзд.

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