ВОЙНА В Украине путин потерял контроль над спецслужбами, в рф назревает тяжелый внутренний конфликт - Подоляк

2022-10-09 11:30

Первым признаком потери контроля над спецслужбами стал подрыв машины Дугиной, уверен Подоляк.

Российский диктатор Владимир Путин потерял контроль над своими спецслужбами. Вполне вероятно, что взрывы на Крымском мосту устроили представители российских силовых структур, которые противостоят друг другу.

Об этом в эфире телемарафона заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, ситуация в РФ вполне может перерасти в переворот. В Москве уже задерживают военных.

"Господин Путин потерял контроль над тем, что делают спецслужбы. Кстати, первым проявлением потери контроля стал взрыв в Подмосковье - в особо защищенном районе (где произошел подрыв машины Дарьи Дугиной - дочери главного идеолога Путина)... Это абсолютно продуманный теракт, который могли организовать только спецслужбы, которые имеют возможность "отводить глаза", на оперативном сленге. То же самое произошло на Крымском мосту. Смотрите, фура - автомобиль, который якобы вызвал основные разрушения - приезжает с территории Краснодарского края, проходит проверку соответствующих силовиков, машина имеет юридическую регистрацию в РФ. Далее, взрыв, спровоцировавший разрушение дорожного полотна, он очень странный. Соответственно, была возможность заминировать опорную часть моста. Далее произошла синхронизация с топливным эшелоном, который в этот момент проходил по мосту. Он тоже загорелся. Это говорит о том, что тщательное понимание логистики этого эксцесса находилось только в руках российских спецслужб", - подытожил Подоляк.

По его убеждению, все эти процессы свидетельствуют о том, что в российском обществе развиваются предпосылки для государственного переворота. Однако о его приближении говорить еще рано.

Впрочем, уже можно утверждать о начале процесса разрушения силовой инфраструктуры, которая долгое время была опорой Путина.

Подоляк отметил, что лидер Чечни Рамзан Кадыров и глава "вагнеровцев" Евгений Пригожин сформировали коалицию против министра обороны Сергея Шойгу и Генштаба РФ. Путин находится в безвыходном положении. Трудно ответить, к какому из этих "лагерей" он примкнет. Если Путин предаст свой генералитет и Шойгу, то отдаст армию в руки неармейских людей. Начнется внутренний конфликт.

Подоляк отметил, что война с "семидневной" перешла в "семимесячную", поэтому в окружении Путина появились люди, которые открыто критикуют его за провалы на фронте. ФСБ пытается списать поражения на Генштаб. В то же время именно ФСБ предоставляла военным первичные данные о вторжении, ситуации и настроениях в Украине.

В конце концов, в России может произойти криминальная революция - на некоторое время контроль может перейти к представителям криминального мира, которые зарабатывали на поставках оружия и причастны к особо опасным операциям. Такой сценарий может стать опасным для Путина, ведь для криминалитета не существует правил.

"Все, что сейчас происходит в Крыму в частности, свидетельствует о том, что Россия втягивается в тяжелый внутренний конфликт. Многие из него не выйдет, ведь до всех будут претензии от внешнего мира за все, что они делают", - подытожил Подоляк.

Подрыв Крымского моста: что стоит знать

Утром в субботу, 8 октября, начали появляться сообщения о сильном пожаре на Крымском мосту. Впоследствии стало известно, что обрушены два автомобильных пролета, они упали в воду.

По словам главы Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны "Юг" Натальи Гуменюк теперь россияне "не смогут использовать очередную транспортную артерию", а в частности, и железнодорожный маршрут. Она добавила, что Украину это "вполне устраивает".

Так называемые "власти" полуострова заявили, что около 6 утра на мосту якобы взорвался грузовой автомобиль вследствие этого якобы погибли три человека. Российские СМИ сообщили, кто мог быть за рулем автомобиля.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, подрыв Крымского моста был спецоперацией Службы безопасности Украины. В СБУ пока отказываются подтверждать данную информацию.

The Washington Post со ссылкой на надежный источник в украинском правительстве также сообщила о причастности Украины. В Силах обороны "Юг" уклончиво ответили, что "рвется там, где тонко", а в Офисе президента намекнули, что это дело рук русских.

В Госдуме РФ назвали произошедшее объявлением "войны без правил" и разразились угрозами, а российский диктатор Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.

После инцидента оккупанты хотят вывезти жителей оккупированной части Херсонской области в Крым и Российскую Федерацию.

В то же время в столице Российской Федерации сегодня неспокойно. Известно о многочисленных аресты военных.