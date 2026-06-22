Політика В НАТО вперше відкрито заявили про готовність миттєво завдати масованих ударів по рф

2026-06-22 11:32

Командувач військово-повітряних сил Німеччини, генерал Хольгер Нойман, заявив про готовність завдати ударів по росії у разі нападу на НАТО. Про він це заявив The Telegraph.

За його словами, у разі збройного конфлікту сили НАТО здатні завдати масштабного удару у відповідь по російських військових об'єктах. Серед напрямків атак Калінінградська область, Кольський півострів, акваторія Чорного моря, а також район Санкт-Петербурга, де базуються російський флот.

"Якщо справа дійде до конфлікту, а я сподіваюся, що цього ніколи не станеться, ми захищатимемо кожен дюйм нашої території", - сказав Нойман.



Генерал стверджує, що Люфтваффе вже готові до негайних дій. "Якщо мені прямо зараз зателефонують і скажуть, що виникла відповідна ситуація, ми маємо бути готовими негайно. І ми готові", - сказав він.

За словами Ноймана, Німеччина в рамках програми переозброєння суттєво нарощує запаси засобів протиповітряної оборони, включаючи системи Patriot, Iris-T та Arrow 3. Що є частиною курсу уряду канцлера Фрідріха Мерца на посилення ролі ФРН у європейській безпеці.



Нойман підкреслив, що всередині НАТО немає відмінностей у безпеці. За його словами, напад на будь-яку країну альянсу, включаючи держави Балтії, спричинить колективну відповідь усіх країн військового блоку. "НАТО залишається НАТО до останнього дюйма території", - заявив він.





