Політика Армія Великої Британії провела навчання, де відпрацювала знищення другого за величиною міста росії

2026-07-27 10:32

Армія Великої Британії провела навчання, під час яких перевірила можливість завдання ударів по Санкт-Петербургу - другому за величиною місту росії та батьківщині кремлівського диктатора. Про це повідомляє видання The Sun.

Британські військові відпрацьовували сценарії реагування на можливу агресію з боку рашистів у межах підготовки країн НАТО до потенційного протистояння.

Під час тренувань армія використала новітні реактивні безпілотники Nyan. За даними військових, ці дрони здатні долати майже 250 кілометрів і призначені для ураження важливих військових об’єктів - складів боєприпасів, командних пунктів і нафтосховищ.

Навчання проходили на базі в Тапі, що розташована приблизно за 250 км від Санкт-Петербурга. У цьому районі РФ має важливі військові об’єкти, зокрема базу ВМФ у Кронштадті та аеродром Левашово.

Один із британських військових пояснив, що під час тренувань перевіряли, чи може безпілотник досягти Санкт-Петербурга з цієї точки.

"Усе залежить від протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби противника, які впливають на те, як нам доведеться діяти", - зазначив він.