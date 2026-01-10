Політика Трамп заявив, що США повернуть абсолютно всі гроші, які були витрачені на Україну за часів Байдена

2026-01-10 16:47

Вашингтон зможе повернути всі або навіть "більше ніж всі" гроші, які були витрачені на Україну за часів Байдена. Про це заявив президент США Дональд Трамп під розмови з журналістами.

Він заявив, що війна в Україні нині нічого не коштує для США. Він також похвалився, що Вашингтон, навпаки, заробляє на ній.

"Ба більше - ми заробляємо гроші, тому що на відміну від Байдена - Байден дав 350 млрд доларів, просто віддав їх", - заявив президент США.

За його словами, завдяки угоді щодо рідкісноземельних металів Україна повернула США "значну частину витрачених грошей".

Трамп вважає, що буде ще більше повернень.

"Тепер я повернув значну частину, тому що ми уклали угоду щодо рідкоземельних металів, увійшли у сферу рідкоземельних металів, і ми повернемо багато цих грошей. Можливо, всі гроші, можливо, навіть більше, ніж усі гроші", - похвалився хазяїн Білого дому.