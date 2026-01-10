Політика Трамп заявив, що США повернуть абсолютно всі гроші, які були витрачені на Україну за часів Байдена

2026-01-10 16:47

Вашингтон зможе повернути всі або навіть "більше ніж всі" гроші, які були витрачені на Україну за часів Байдена. Про це заявив президент США Дональд Трамп під розмови з журналістами.

Він заявив, що війна в Україні нині нічого не коштує для США. Він також похвалився, що Вашингтон, навпаки, заробляє на ній.

"Ба більше - ми заробляємо гроші, тому що на відміну від Байдена - Байден дав 350 млрд доларів, просто віддав їх", - заявив президент США.

За його словами, завдяки угоді щодо рідкісноземельних металів Україна повернула США "значну частину витрачених грошей".

Трамп вважає, що буде ще більше повернень.

"Тепер я повернув значну частину, тому що ми уклали угоду щодо рідкоземельних металів, увійшли у сферу рідкоземельних металів, і ми повернемо багато цих грошей. Можливо, всі гроші, можливо, навіть більше, ніж усі гроші", - похвалився хазяїн Білого дому.

subscriber subscriber

Еще по теме

У Франції сьогодні пройде третя сесія переговорів із представниками Трампа - обговорять ЗАЕС і території

2026-01-07 14:42

Трамп пригрозив ХАМАС - вимгає від бойовиків негайного роззброєння

2026-01-07 12:37

Хорватія виділяє 14 млн євро на закупівлю сучасних танків та САУ CAESAR для України

2026-01-06 16:45

Дональд Трамп вимагає повного контролю США над нафтою та іншими ресурсами Венесуели

2026-01-06 13:33

Еще новости в разделе "Політика"

Трамп заявив, що США повернуть абсолютно всі гроші, які були витрачені на Україну за часів Байдена

2026-01-10 16:47

У Франції сьогодні пройде третя сесія переговорів із представниками Трампа - обговорять ЗАЕС і території

2026-01-07 14:42

Трамп пригрозив ХАМАС - вимгає від бойовиків негайного роззброєння

2026-01-07 12:37

Хорватія виділяє 14 млн євро на закупівлю сучасних танків та САУ CAESAR для України

2026-01-06 16:45
Все статьи раздела "Політика"

Політика

Трамп заявив, що США повернуть абсолютно всі гроші, які були витрачені на Україну за часів Байдена 2026-01-10 16:47
У Франції сьогодні пройде третя сесія переговорів із представниками Трампа - обговорять ЗАЕС і території 2026-01-07 14:42
Трамп пригрозив ХАМАС - вимгає від бойовиків негайного роззброєння 2026-01-07 12:37
Хорватія виділяє 14 млн євро на закупівлю сучасних танків та САУ CAESAR для України 2026-01-06 16:45