Из-за обстрелов руССких террористов Запорожская АЭС снова полностью обесточена, - Энергоатом

Из-за обстрелов руССких террористов на Запорожской АЭС отключилась последняя линия связи с энергосетью. Об этом сообщила пресс-служба Энергоатома.
По данным компании, сегодня орда рашистов в очередной раз обстреляла подстанции критической инфраструктуры на подконтрольной Украине территории, в результате чего отключилась последняя линия связи 750 кВ ЗАЭС - Днепровская.
Отмечается, что в переходном процессе из-за кратковременного понижения напряжения отключался резервный трансформатор собственных нужд ЗАЭС и произошел запуск дизель-генераторов.
Кроме того, отключилась линия связи 750 кВ Южноукраинская АЭС - Днепровская, но без влияния на нагрузку станции.
"Рашистские террористы изменили тактику и сейчас пытаются шантажировать Украину и весь мир ракетными обстрелами дистанционных подстанций, из-за которых питается АЭС", - подчеркнули в Энергоатоме.