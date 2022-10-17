ВОЙНА В Украине Из-за обстрелов руССких террористов Запорожская АЭС снова полностью обесточена, - Энергоатом

2022-10-17 14:31

Из-за обстрелов руССких террористов на Запорожской АЭС отключилась последняя линия связи с энергосетью. Об этом сообщила пресс-служба Энергоатома.

По данным компании, сегодня орда рашистов в очередной раз обстреляла подстанции критической инфраструктуры на подконтрольной Украине территории, в результате чего отключилась последняя линия связи 750 кВ ЗАЭС - Днепровская.

Отмечается, что в переходном процессе из-за кратковременного понижения напряжения отключался резервный трансформатор собственных нужд ЗАЭС и произошел запуск дизель-генераторов.

Кроме того, отключилась линия связи 750 кВ Южноукраинская АЭС - Днепровская, но без влияния на нагрузку станции.

"Рашистские террористы изменили тактику и сейчас пытаются шантажировать Украину и весь мир ракетными обстрелами дистанционных подстанций, из-за которых питается АЭС", - подчеркнули в Энергоатоме.

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